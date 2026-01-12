Calciomercato Lazio, la Società biancoceleste aumenta l'offerta per Toth: la cifra

Con la finestra di mercato aperta la Società Lazio ha già eseguito le prime mosse del suo gioco, infatti, le cessioni di Taty Castellanos e Matteo Guendouzi, rispettivamente al West Ham e Fenerbahce per un totale di circa 60 milioni, hanno permesso l'arrivo di Petar Ratkov e Kenneth Taylor, che ieri hanno esordito per la prima volta in maglia biancoceleste. Un altro nome da tempo nel mirino della Società è quello di Alex Toth, centrocampista del Ferencvaros e della Nazionale Ungherese.

Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images via onefootball

Calciomercato Lazio, aumenta l'offerta per Toth

Come riportato dell'edizione odierna de Il Messaggero, dato che il club turco richiede circa 16 milioni più bonus, Lotito e Fabiani hanno deciso di alzare la cifra proposta per il centrocampista classe 2005 arrivando ad un totale di 12 milioni. L'arrivo del calciatore comporterebbe un vero ringiovanimento della rosa, tuttavia, a tenerlo sotto osservazione c'è anche il Bournemouth, al quale sembra che il giovane abbia dato la sua parola, anche se il suo agente Bence Papp non si è ancora espresso sul suo futuro.

Il profilo di Alex Toth

Il giovane talento del Ferencváros ha già collezionato oltre 25 presenze stagionali tra Campionato e Coppe (Europa League e qualificazioni Champions), con un totale di 2 reti e 5 assist ed una precisione nei passaggi che sfiora l'87%. Numeri che gli sono valsi il debutto nella Nazionale maggiore ungherese con ben 9 apparizioni nel 2025.