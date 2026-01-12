Calciomercato Lazio, la Società biancoceleste aumenta l'offerta per Toth: la cifra
La Società biancoceleste ha deciso di alzare la cifra proposta al Ferencvaros per il centrocampista, ecco la nuova offerta
Con la finestra di mercato aperta la Società Lazio ha già eseguito le prime mosse del suo gioco, infatti, le cessioni di Taty Castellanos e Matteo Guendouzi, rispettivamente al West Ham e Fenerbahce per un totale di circa 60 milioni, hanno permesso l'arrivo di Petar Ratkov e Kenneth Taylor, che ieri hanno esordito per la prima volta in maglia biancoceleste. Un altro nome da tempo nel mirino della Società è quello di Alex Toth, centrocampista del Ferencvaros e della Nazionale Ungherese.
Calciomercato Lazio, aumenta l'offerta per Toth
Come riportato dell'edizione odierna de Il Messaggero, dato che il club turco richiede circa 16 milioni più bonus, Lotito e Fabiani hanno deciso di alzare la cifra proposta per il centrocampista classe 2005 arrivando ad un totale di 12 milioni. L'arrivo del calciatore comporterebbe un vero ringiovanimento della rosa, tuttavia, a tenerlo sotto osservazione c'è anche il Bournemouth, al quale sembra che il giovane abbia dato la sua parola, anche se il suo agente Bence Papp non si è ancora espresso sul suo futuro.
Il profilo di Alex Toth
Il giovane talento del Ferencváros ha già collezionato oltre 25 presenze stagionali tra Campionato e Coppe (Europa League e qualificazioni Champions), con un totale di 2 reti e 5 assist ed una precisione nei passaggi che sfiora l'87%. Numeri che gli sono valsi il debutto nella Nazionale maggiore ungherese con ben 9 apparizioni nel 2025.