Verso Lazio-Udinese: le probabili scelte di Sarri e Runjaić per la 34a giornata
In vista del match Lazio-Udinese, valido per la 34a giornata di Serie A e in programma lunedì alle 20:45, ecco le probabili scelte dei mister Sarri e Runjaic
Dopo lo strabiliante successo a Bergamo, dove un incredibile Edoardo Motta ha permesso al club biancoceleste di conquistare il biglietto per la finale di Coppa Italia, le aquile si preparano ad affrontare una nuova gara di Campionato. Lunedì 27 aprile alle ore 20:45, infatti, lo stadio Olimpico ospiterà il match Lazio-Udinese, affidato al direttore di gara Kevin Bonacina.
Le probabili scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.
Le probabili scelte di Runjaić
UDiNESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Miller, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All.: Runjaić.