Verso Lazio-Udinese: le probabili scelte di Sarri e Runjaić per la 34a giornata

In vista del match Lazio-Udinese, valido per la 34a giornata di Serie A e in programma lunedì alle 20:45, ecco le probabili scelte dei mister Sarri e Runjaic

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Dopo lo strabiliante successo a Bergamo, dove un incredibile Edoardo Motta ha permesso al club biancoceleste di conquistare il biglietto per la finale di Coppa Italia, le aquile si preparano ad affrontare una nuova gara di Campionato. Lunedì 27 aprile alle ore 20:45, infatti, lo stadio Olimpico ospiterà il match Lazio-Udinese, affidato al direttore di gara Kevin Bonacina.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le probabili scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.

Le probabili scelte di Runjaić

UDiNESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Miller, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All.: Runjaić.

Serie A, festa per il Parma: il club gialloblù è matematicamente salvo
Indagine Rocchi: nell'esposto di Rocca citata anche la Lazio