Grande lutto per l'Italia: l'icona della musica Ornella Vanoni muore a 91 anni

Oggi l'Italia ha subito un grande lutto, Ornella Vanoni si è spenta all'età di 91 anni nella sua casa di Milano, è stata una delle più grandi interpreti italiane che ha segnato la storia della nostra musica. Ornella Vanoni non era soltanto una strabiliante cantante, che nel corso della sua carriera è stata soprannominata La signora della canzone italiana, infatti, aveva anche grandissimi doti come attrice e conduttrice.

Il malore di Ornella Vanoni

Una figura indimenticabile per il nostro paese, non solo per le grandi collaborazioni con personaggi come Gino Paoli, Dario Fo, Fabrizio De André, Lucio Dalla e Riccardo Cocciante o per le 8 edizioni del festival di Sanremo a cui ha partecipato, infatti, Ornella Vanoni è anche stata l'unica donna e cantante italiana ad aver vinto due Premi Tenco, riconoscimento assegnato agli artisti che hanno dato un contributo significativo alla canzone d'autore in Italia. È stato un arresto cardiocircolatorio che ha colpito la donna poco prima delle ore 23:00 a segnare la sua fine, infatti, secondo quanto riportato da fonti esterne, l'arrivo del 118 nella sua abitazione a Milano non ha potuto salvare la famosa cantante, che è stata trovata già priva di vita.

