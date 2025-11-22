Grande lutto per l'Italia: l'icona della musica Ornella Vanoni muore a 91 anni

Ornella Vanoni, regina della musica italiana, ci lascia all'età di 91 anni a causa di un malore

Michelle De Angelis /
Vanoni
Vanoni - Depositphotos

Oggi l'Italia ha subito un grande lutto, Ornella Vanoni si è spenta all'età di 91 anni nella sua casa di Milano, è stata una delle più grandi interpreti italiane che ha segnato la storia della nostra musica. Ornella Vanoni non era soltanto una strabiliante cantante, che nel corso della sua carriera è stata soprannominata La signora della canzone italiana, infatti, aveva anche grandissimi doti come attrice e conduttrice. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il malore di Ornella Vanoni 

Una figura indimenticabile per il nostro paese, non solo per le grandi collaborazioni con personaggi come Gino Paoli, Dario Fo, Fabrizio De André, Lucio Dalla e Riccardo Cocciante o per le 8 edizioni del festival di Sanremo a cui ha partecipato, infatti, Ornella Vanoni è anche stata l'unica donna e cantante italiana ad aver vinto due Premi Tenco, riconoscimento assegnato agli artisti che hanno dato un contributo significativo alla canzone d'autore in Italia. È stato un arresto cardiocircolatorio che ha colpito la donna poco prima delle ore 23:00 a segnare la sua fine, infatti, secondo quanto riportato da fonti esterne, l'arrivo del 118 nella sua abitazione a Milano non ha potuto salvare la famosa cantante, che è stata trovata già priva di vita.

Nella pagina successiva la nota stampa del Ministero della cultura, per la dolorosa scomparsa di Ornella Vanoni, inviata all'Agenzia Opinione

Coppa Davis, Italia in finale dopo aver battuto il Belgio 2-0