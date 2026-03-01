Torino-Lazio, Prati: “Loro forti, abbiamo lavorato per metterli in difficoltà”
Le parole del centrocampista nel pre partita
Torino - Depositphotos
Il centrocampista granata Matteo Prati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della sfida tra Torino e Lazio.
Di seguito le sue parole:
Il mister è arrivato con molta carica e ci ha dato le sue idee. Ci ha detto di andare in campo tranquilli e dimostrare quello che siamo. Ognuno deve prendersi le sue responsabilità e cercare di dare di più per aumentare il contributo alla squadra”.
Col mister abbiamo lavorato sia sulla fase di possesso che di non possesso. La Lazio sappiamo che è forte e non concede tanto, abbiamo lavorato in settimana per cercare di metterla più in difficoltà possibile