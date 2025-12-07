La Moviola di Lazio-Bologna: Fabbri rovina tutto con il rosso a Gila
Dal rosso eccessivo a Gila ai falli ignorati nel finale: una direzione contestata pesa sul risultato e infiamma il post-gara
Una gara condizionata nel finale dal rosso a Gila
Lazio e Bologna chiudono con un gol per parte una sfida intensa ma segnata da un episodio che farà discutere a lungo: l’espulsione diretta di Mario Gila al 79’, decisa dall’arbitro Michael Fabbri, giudicata eccessiva per le espressioni rivolte al direttore di gara, tutt’altro che sconvenienti. Una decisione pesante che ha inevitabilmente condizionato il finale di partita.
Con questo pareggio, il bilancio biancoceleste con Fabbri sale a 11 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.
Il primo tempo
17’ – Vantaggio non concesso
Zaccagni recupera palla in modo impeccabile e parte in conduzione, subendo un fallo in pressione. Fabbri interrompe l’azione invece di lasciar proseguire, negando alla Lazio un potenziale vantaggio. Immediate le proteste della panchina biancoceleste.
19’ – Giallo a Nuno Tavares
Il terzino interviene in ritardo e pesta Orsolini: ammonizione inevitabile e corretta.
30’ – Ammonito Moro
Entrata dura e scomposta del rossoblù su Cataldi: anche qui Fabbri non ha dubbi, cartellino sacrosanto.
45’+3 – Fuorigioco dubbio su Marusic
Segnalata l’irregolarità al montenegrino lanciato in profondità. Il replay mostra una posizione quantomeno al limite: la Lazio avrebbe potuto beneficiare dell’ultima occasione offensiva della frazione.
Il secondo tempo
Il secondo tempo si apre subito con tensione crescente e una serie di episodi che rendono evidente come la gestione arbitrale inizi progressivamente a sfuggire di mano.
48’ — Cambiaghi irruente: giallo inevitabile
L’esterno del Bologna entra in maniera scomposta su Lazzari, travolgendolo senza possibilità di prendere il pallone. Fabbri questa volta è puntuale e sventola il cartellino giallo.
54’ — De Silvestri su Castellanos: molto al limite
Il difensore rossoblù si libera di Castellanos con corpo e braccia, una spinta evidente che manda a terra l’argentino. L’episodio è al limite, ma Fabbri decide di lasciar correre, scelta che fa discutere.
66’ — Lazzari in ritardo, ammonito
Falloso l’intervento dell’esterno biancoceleste su Miranda: qui il giallo è corretto.
79’ — Il caso della partita: rosso a Gila
Momento che cambia il match. Gila stende Castro e viene ammonito; pochi istanti dopo protesta e Fabbri estrae il rosso diretto, sostenendo di essere stato insultato.
Secondo le ricostruzioni, la frase pronunciata sarebbe stata: “sei scarso”. Una valutazione arbitrale severissima, sproporzionata rispetto al contesto e che condiziona pesantemente l’equilibrio del finale. Una decisione che inevitabilmente scatena polemiche.
84’ — Cancellieri imprendibile, Miranda lo abbatte: giallo
Il biancoceleste salta secco il terzino, che è costretto al fallo tattico per fermarlo. Ammonizione sacrosanta.
87’ — Fabbri perde il controllo: due falli ignorati
Prima Lazzari viene atterrato, poi tocca a Cancellieri subire un intervento falloso. In entrambe le situazioni il contatto è evidente, ma Fabbri non interviene: la sensazione è che il direttore di gara sia completamente in tilt.
90’ — Cinque minuti di recupero
Concessi 5 minuti di extra time in un finale acceso, figlio delle decisioni arbitrali precedenti.