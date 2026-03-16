Bologna-Lazio, tre uomini chiave rossoblù a forte rischio: è emergenza per Italiano

Il Bologna di Vincenzo Italiano arriva alla settimana decisiva della stagione con il fiato corto. Dopo l'importante vittoria contro il Sassuolo, i rossoblù sono attesi da un doppio incrocio infuocato con le romane: prima il ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma (19 marzo) e poi lo scontro diretto al Dall'Ara contro la Lazio (22 marzo). Una sfida, quest'ultima, fondamentale per tenere accese le speranze di una qualificazione europea anche per il prossimo anno.

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L'infortunio di Skorupski

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la notizia peggiore riguarda Lukasz Skorupski: il portiere polacco ha rimediato un infortunio alla coscia e, dopo aver stretto i denti nel finale contro il Sassuolo, sarà costretto ai box. La sua assenza è certa per l'impegno europeo e resta in fortissimo dubbio per il match di domenica 22 marzo contro i biancocelesti. Un'assenza pesante tra i pali che costringerà Italiano a ridisegnare la difesa proprio nel momento più delicato.

Le condizioni di Moro e De Silvestri

Come riportato sempre dal quotidiano, non finiscono qui i problemi per i felsinei: anche Nikola Moro e Lorenzo De Silvestri sono finiti in infermeria. Il centrocampista sta smaltendo una forte contusione, mentre il terzino ha accusato un problema muscolare che preoccupa lo staff medico. Con la sfida contro la Lazio ormai alle porte, per entrambi si prospetta una corsa contro il tempo quasi impossibile, lasciando il Bologna in piena emergenza in vista dell'ultima giornata prima della sosta.