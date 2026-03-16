Lazio, Pedro incorona Kenneth Taylor: il gioiello olandese che ha subito stregato Sarri
Al termine di Lazio-Milan, Pedro ha postato una storia insieme a Kenneth Taylor per dargli l'ufficiale benvenuto nella famiglia laziale
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Una serata piena di emozioni allo stadio Olimpico, vittoria contro i rossoneri e cori provenienti dagli spalti, che hanno visto il momentaneo ritorno dei tifosi biancocelesti. Sui propri social, Pedro ha postato una storia insieme a Kenneth Taylor per dargli l'ufficiale benvenuto nella famiglia laziale.