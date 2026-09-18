Tra inchieste e pressioni esterne, Gattuso sceglie l'isolamento
Photo by Timothy Rogers/Getty Images via Onefootball
Le pressioni esterne e le bufere emerse negli ultimi giorni in casa Lazio rischiano di essere un ospite non gradito alla stessa squadra di Rino Gattuso, pienamente consapevole dell'inchiesta della procura di Roma sul presunto complotto ai danni di Lotito.
Dopo i quattro risultati utili raccolti in queste prime uscite, il tecnico teme cali di tensione proprio a causa delle vicende estere che stanno catalizzando tutto l'ambiente biancoceleste.
Testa al Venezia
Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, per questo motivo, Gattuso ha scelto la via dell'isolamento, concentrando tutte le proprie energie sul campo e prestando particolare attenzione alla complicata trasferta di Venezia, che può rischiare di essere un ostacolo prima della sosta nazionali.