La decisione della FIGC: dalla Serie A ai dilettanti, un minuto di silenzio per Matteo Franzoso

Qualche giorno fa è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: a seguito di una caduta rovinosa durante un allenamento, il giovane sciatore italiano Matteo Franzoso ha perso la vita.

La decisione della FIGC

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), come riporta Sky Sport, per il prossimo fine settimana ha predisposto un minuto di silenzio su tutti i campi - dalla Serie A ai dilettanti - in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia di Franzoso.

Il comunicato della FIGC