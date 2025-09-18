La decisione della FIGC: dalla Serie A ai dilettanti, un minuto di silenzio per Matteo Franzoso
La FIGC ha deciso che su tutti i campi, dalla Serie A ai dilettanti, si dovrà rispettare un minuto di silenzio in memoria di Matteo Franzoso.
Qualche giorno fa è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: a seguito di una caduta rovinosa durante un allenamento, il giovane sciatore italiano Matteo Franzoso ha perso la vita.
La decisione della FIGC
La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), come riporta Sky Sport, per il prossimo fine settimana ha predisposto un minuto di silenzio su tutti i campi - dalla Serie A ai dilettanti - in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia di Franzoso.
Il comunicato della FIGC
Il Presidente Federale, su invito del Presidente del CONI, ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, compresi eventuali anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa del giovane sciatore azzurro Matteo Franzoso.