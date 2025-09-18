Romagnoli: "L'obiettivo della Lazio? Entrare in Champions ogni anno"

A sole 72 ore dal derby di Roma, la Lazio si prepara ad affrontare i giallorossi in un momento decisamente complesso per la squadra e per il tecnico, reduci da una pesantissima sconfitta contro il Sassuolo, che ha demoralizzato ulteriormente l’ambiente.

La svolta decisiva di un inizio di campionato complicato potrebbe stare proprio nel derby contro la Roma, che si rivelerà soprattutto per biancocelesti un vero e proprio spartiacque. Nel frattempo, ai microfoni di SportMediaset è intervenuto il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli rilasciando alcune dichiarazioni.

Romagnoli a Sportmediaset

La forza di una squadra è nel sentirsi tutti importanti. Ognuno si assume le proprie responsabilità e cerca di trascinare il gruppo. Io come ho sempre detto una società come la Lazio deve avere l’obiettivo di entrare in Champions ogni anno”.



Romagnoli, il derby personale

Romagnoli ha preso parte solo a l’ultima giornata di campionato, essendo stato squalificato per i primi due turni stagionali, e contro il Sassuolo ha ufficialmente debuttato in questa nuova stagione di Serie A. Ora il difensore di nota fede biancoceleste si prepara ad affrontare una delle partite più attese della stagione: quella contro i giallorossi. In cui a scendere in campo non sarà solo la sua esperienza, ma anche la sua lazialità.