Conferenza Corvi: "La Lazio è una squadra di esperienza europea con grandi giocatori"

Edoardo Corvi, portiere del Parma, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara Parma-Lazio.

La conferenza stampa di Edoardo Corvi

La sconfitta del Parma

Penso ci sia mancato un po' di precisione sottoporta. Un po' di cattiveria. In questi momenti ci vuole equilibrio. Dei giorni può andare bene, altri male, come oggi. L'importante è analizzare le cose positive che abbiamo fatto e lavorare per migliorarci sulle lacune mostrate.

Se hanno sottovalutato la Lazio

Sottovalutare no. Cerchiamo sempre di metterci attenzione nelle situazioni. C'è stata una lettura sbagliata, un duello perso. Ma non mi focalizzerei sull'errore di un singolo ma sul gruppo che deve far meglio.

Se l'atteggiamento della Lazio gli ha innervositi

Si, magari può essere. Ma noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Di cercare la vittoria ogni partita. Loro sono una squadra di esperienza europea con grandi giocatori e ha avuto la meglio. Diciamo che partita dopo partita mi sento sempre meglio. La continuità aiuta tutti, un portiere soprattutto. Spero di continuare così.

Gli obiettivi del Parma

Noi siamo sempre focalizzati sulla vittoria anche se oggi è andata male. Il gol poi sono situazioni di gioco da analizzare e su cui migliorare.

L'emozione della fascia da capitano

Quando sono arrivati i miei compagni e mi hanno dato la fascia è stato un orgoglio.

