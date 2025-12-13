Conferenza Cuesta: "Il primo tempo è stato equilibrato ma poi non siamo riusciti a creare"
Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara Parma-Lazio
La sconfitta contro la Lazio
Siamo veramente dispiaciuti, non era il risultato che volevamo. Non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica. Con un evento sporadico hanno trovato il gol e non abbiamo reagito. Volevamo fare di più, siamo stati nella metà campo avversaria, creare giocate per avere più spazio, forzare le palle inattive. Non siamo abituati a trovare queste situazioni ma dobbiamo fare meglio e analizzare per migliorare. Ci dispiace per i tifosi e per noi.
Se la sconfitta peserà sul futuro
No, non ho il timore. Abbiamo avuto tantissime difficoltà e la reazione della squadra è sempre stata la stessa: guardare avanti, ma anche guardare indietro per capire cosa fare di meglio. Sono sicuro che reagiremo.
Le difficoltà sugli esterni
Giocavano in posizione più interna e sono riusciti a darci progressione e situazioni da gol. Con la Lazio più compatta è stato difficile creare. Non so se abbiamo avuto problemi sulle zone esterne, so che abbiamo avuto problemi nella zona centrale.
I numerosi cross
L’intenzione era girare palla e trovare spazi dentro, sia con giocate individuali sia con filtranti. Ma non è facile contro squadre che difendono bene. Quando non riesci a farlo dentro, il gioco ti forza a farlo fuori. La nostra priorità non era quella, è stato fatto perché i giocatori sentivano che era la soluzione. Lo abbiamo fatto in modo preciso e sufficiente? No. Dobbiamo migliorare.
La differenza tra il primo e secondo tempo
Secondo me nel primo tempo è stata una partita equilibrata, dove loro hanno creato su situazioni di palla inattiva. Nel secondo tempo non siamo riusciti a creare ma non è una questione individuale, ma di lucidità di tutti. Il calcio ha anche momenti e giorni diversi, oggi è stata una giornata pesante, dove non metto in dubbio l’atteggiamento ma non siamo riusciti a fare quello che volevamo.
Il problema dei pochi gol
All’inizio di stagione c’era di più, abbiamo fatto meglio ogni volta. Stiamo migliorando, è un punto di focus ma non possiamo dimenticare le situazioni che abbiamo vissuto. Al di là di questo, sappiamo dove dobbiamo migliorare e dobbiamo velocizzare il processo.