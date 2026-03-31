Calciomercato Lazio, mirino su Valincic ma l'affare è in salita: la situazione

La Lazio sta puntando Moris Valincic del Dinamo Zagabria ma c'è un grande ostacolo per il suo acquisto, ecco la situazione

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

La difesa della Lazio si prepara a cambiare volto in vista dell'estate. Con mezza retroguardia con la valigia in mano per via dei contratti in scadenza, a Formello è scattato il casting per i nuovi innesti. Tra i profili più caldi finiti sul taccuino di Lotito e Fabiani, oltre al noto Arnau Martinez, c'è una novità che arriva direttamente dalla Croazia: Moris Valincic. Gli scout biancocelesti si sono messi sulle tracce di questo interessante terzino destro, classe 2002, dopo aver ricevuto relazioni eccellenti sul suo conto.

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Un talento d'oro conteso dalle Big della Serie A

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport,  il vero ostacolo per la Lazio non è solo scovare il talento, ma battere una concorrenza a dir poco spietata. Valincic, che attualmente indossa la maglia della Dinamo Zagabria, è infatti finito nel mirino di due assolute Big della Serie A come Inter e Napoli. Il club croato, forte di un contratto blindatissimo valido fino al 2029, gongola e non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello.

Il muro dei 18 milioni frena l'affare

A spaventare la dirigenza laziale sono soprattutto le cifre dell'operazione. Per strappare il difensore alla Dinamo serve un assegno pesante, quantificabile tra i 15 e i 18 milioni di euro. Una valutazione decisamente fuori portata per i parametri attuali della Lazio, che considera l'investimento troppo oneroso. Il nome del croato resta comunque cerchiato in rosso nella lista dei desideri, ma a queste condizioni l'affare appare decisamente in salita.

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