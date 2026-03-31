Calciomercato Lazio, mirino su Valincic ma l'affare è in salita: la situazione

La difesa della Lazio si prepara a cambiare volto in vista dell'estate. Con mezza retroguardia con la valigia in mano per via dei contratti in scadenza, a Formello è scattato il casting per i nuovi innesti. Tra i profili più caldi finiti sul taccuino di Lotito e Fabiani, oltre al noto Arnau Martinez, c'è una novità che arriva direttamente dalla Croazia: Moris Valincic. Gli scout biancocelesti si sono messi sulle tracce di questo interessante terzino destro, classe 2002, dopo aver ricevuto relazioni eccellenti sul suo conto.

Un talento d'oro conteso dalle Big della Serie A

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il vero ostacolo per la Lazio non è solo scovare il talento, ma battere una concorrenza a dir poco spietata. Valincic, che attualmente indossa la maglia della Dinamo Zagabria, è infatti finito nel mirino di due assolute Big della Serie A come Inter e Napoli. Il club croato, forte di un contratto blindatissimo valido fino al 2029, gongola e non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello.

Il muro dei 18 milioni frena l'affare

A spaventare la dirigenza laziale sono soprattutto le cifre dell'operazione. Per strappare il difensore alla Dinamo serve un assegno pesante, quantificabile tra i 15 e i 18 milioni di euro. Una valutazione decisamente fuori portata per i parametri attuali della Lazio, che considera l'investimento troppo oneroso. Il nome del croato resta comunque cerchiato in rosso nella lista dei desideri, ma a queste condizioni l'affare appare decisamente in salita.