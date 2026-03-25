Cardone fa il punto sul Flaminio: "Ecco quando entrerà in scena Legends"
L'intervento di Giulio Cardone a Radiosei sullo Stadio Flaminio
Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, è intervenuto a Radiosei per fare chiarezza sul progetto dello Stadio Flaminio, attualmente ancora in fase di stallo in attesa della conferenza dei servizi preliminare, a causa della mancanza di documentazione presentata dal club biancoceleste: il Comune di Roma attende infatti ancora una serie articolata di integrazioni da parte della Lazio, necessarie per proseguire l'iter previsto.
Cardone a Radiosei
Flaminio? Sapevamo che erano necessarie delle integrazioni, che non sono da poco. Ma non sono neanche sorprendenti, servono prima di aprire la conferenza servizi.
L’Academy, i progetti del passato: come si fa a dare credibilità? Non serve un atto di fiducia, ma di fede. Quando davo fiducia al progetto tecnico della squadra, nell’estate del ’23, lo facevo perché lo vedevo in crescita, vedevo spunti buoni; alcune situazioni hanno dimostrato che, anche senza risorse, le cose potevano essere fatte in un certo modo. Dal punto di vista delle infrastrutture e in questo caso del Flaminio è difficile.
Ecco quando entrerà in scena Legends
Legends entrerà in scena quando la parte burocratica sarà tutta risolta, quindi quando ci saranno tutte le autorizzazioni necessarie.
Per due motivi la Lazio è andata avanti con il Flaminio: la grande disponibilità dell’amministrazione a venire incontro al progetto e in più Legends.