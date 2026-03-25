Cardone fa il punto sul Flaminio: "Ecco quando entrerà in scena Legends"

Il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, è intervenuto a Radiosei per fare chiarezza sul progetto dello Stadio Flaminio, attualmente ancora in fase di stallo in attesa della conferenza dei servizi preliminare, a causa della mancanza di documentazione presentata dal club biancoceleste: il Comune di Roma attende infatti ancora una serie articolata di integrazioni da parte della Lazio, necessarie per proseguire l'iter previsto.

Flaminio? Sapevamo che erano necessarie delle integrazioni, che non sono da poco. Ma non sono neanche sorprendenti, servono prima di aprire la conferenza servizi.

L’Academy, i progetti del passato: come si fa a dare credibilità? Non serve un atto di fiducia, ma di fede. Quando davo fiducia al progetto tecnico della squadra, nell’estate del ’23, lo facevo perché lo vedevo in crescita, vedevo spunti buoni; alcune situazioni hanno dimostrato che, anche senza risorse, le cose potevano essere fatte in un certo modo. Dal punto di vista delle infrastrutture e in questo caso del Flaminio è difficile.