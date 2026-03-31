Calciomercato Lazio, per la difesa torna di moda Diogo Leite: cifre e contratto

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, anche sul mercato. Dopo il lunghissimo inseguimento dello scorso inverno, la Lazio è tornata a farsi sotto prepotentemente per Diogo Leite. A gennaio l’operazione sembrava ormai cosa fatta grazie a un accordo di massima tra le parti, ma tutto sfumò all'ultimo secondo a causa di un infortunio del giocatore e della mancata cessione di Romagnoli. Ora però sembra che i contatti si siano riaccesi e il difensore portoghese classe '99 veda di nuovo il biancoceleste nel suo futuro.

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Calciomercato Lazio: colpo Diogo Leite

Il tempismo per affondare il colpo sembra perfetto. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrale è in scadenza di contratto a giugno con l’Union Berlino e questo permetterebbe a Lotito e Fabiani di portarlo a Formello a parametro zero, realizzando un gran colpo per le casse societarie. Dopo lo stop nelle trattative durante i mesi invernali, i dialoghi sono ripartiti spediti nelle scorse settimane e adesso si attende soltanto il via libera definitivo per mettere nero su bianco.

​Visite mediche e maxi contratto all'orizzonte

​Leite è reduce da un brutto stiramento che lo ha tenuto fuori dai giochi per un po', ma i segnali di ripresa sono ottimi: nell'ultima sfida di campionato contro il Bayern Monaco è finalmente tornato a respirare l'aria del campo accomodandosi in panchina. Se i prossimi controlli daranno l'esito sperato e non ci saranno intoppi fisici, il portoghese sbarcherà a Roma per sostenere le visite mediche di rito. Per lui è già pronto un importante contratto a lungo termine, della durata di quattro o cinque anni. Non resta davvero che aspettare le firme.