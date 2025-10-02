Spegne oggi 61 candeline Amarildo: gli auguri della Lazio
Amarildo, Lotito - Via onefootbal (Photo by Marco Rosi/Getty Images)
I tifosi ancora intonano ogni domenica in Curva Nord un coro in suo onore e di recente era tornato a parlare ai microfoni ufficiali del club per ribadire ancora una volta l'amore per la Lazio: oggi Amarildo compie 61 anni.
Sono 61 le candeline spente oggi da Amarildo Souza do Amaral. L'attaccante brasiliano ha giocato alla Lazio una sola stagione nell'89-90 segnando 8 reti a fronte di 29 partite con l'aquila sul petto.
Gli auguri della Lazio
L’ex attaccante indossò la maglia della Lazio per una stagione, quella 1989/90, totalizzando in maglia biancoceleste 29 presenze e 8 reti in campionato e 2 presenze ed 1 gol in Coppa Italia.