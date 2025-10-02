Buon Compleanno Martin Castroman: gli auguri della Lazio

Oggi compie gli anni un ex giocatore biancoceleste entrato nel cuore di tutti laziali grazie ad un magico gol allo scadere nel derby della Capitale.

L'argentino Martin Castroman spegne oggi 45 candeline. Il centrocampista arrivato nella Capitale nella stagione 2001-2002 viene ricordato e ancora celebrato fra i tifosi laziali grazie al gol del pareggio al 95' nel derby contro la Roma terminato 2-2.

Martin Castroman è approdato in biancoceleste durante la sessione invernale della stagione 2001-2002, vestendo l’Aquila sul petto fino al 2003. L’argentino, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio 55 presenze, realizzando in queste 6 reti tra Serie A, Coppa Italia e competizioni continentali.

È passato alla storia per aver realizzato il gol del definitivo 2-2 al 95’ nel derby contro la Roma del 29 aprile 2001 che al 90’ vedeva i giallorossi avanti 2-1.