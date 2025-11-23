Lazio-Lecce, l'analisi di Calvarese sui gol annullati: ecco il parere sulla direzione di Arena

Gianpaolo Calvarese ha analizzato i due gol annullati dal direttore di gara Alberto Ruben Arena durante l'incontro Lazio-Lecce, uno a favore del club biancoceleste e uno della squadra avversaria.

Ma è stato giusto annullare il gol di Sottil per il contatto precedente su Isaksen? Facciamo un passo indietro perché io ho la sensazione che ci sia una sorta di anarchia tecnica soprattutto su questo tipo di falli. Gianluca Rocchi, dopo il contatto Hojlund-Ferguson della scorsa giornata, era stato chiarissimo dicendo di non voler più vedere i calciatori che enfatizzano il contatto con il viso e aveva detto che quella decisione del VAR di non intervenire per assegnare il rosso al danese era stata influenzata anche dal fatto che Ferguson aveva ricevuto un colpo sul corpo e aveva messo le mani al viso. Non è un caso isolato, tralasciando Terracciano Jesus Rodriguez con la Cremonese, tutti ricordano sicuramente Giménez con Parisi. Detto questo, trovo del tutto errato che su un contatto del genere non falloso, dove un calciatore viene colpito al petto e si mette le mani al viso, Arena annulli il gol dal campo ma soprattutto trovo inaccettabile che il VAR Serra non intervenga. Così rischiamo di perdere completamente credibilità perché su episodi simili è enorme il Gap tra ciò che viene detto è ciò che viene fatto, infine giusto annullare il potenziale il secondo gol della Lazio al VAR per un fallo di Dia su Thiago Gabriel.