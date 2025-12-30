Zazzaroni: “Sistema arbitrale? Sono d’accordo con Lotito, fa acqua da tutte le parti”

Nell’editoriale di oggi sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni si è espresso sul sistema arbitrale italiano e sul pensiero del presidente della Lazio Claudio Lotito.

Mai e poi mai avrei immaginato che un giorno mi sarei trovato d’accordo con Lotito. È successo: sarà stata l’atmosfera da ultimo dell’anno... La richiesta alla Lega di un incontro urgente sul tema arbitrale è più che legittima: un confronto tra i vertici del calcio italiano e l’Aia s’è reso necessario. Bisogna mettere in fretta un punto. Per poi ripartire, possibilmente migliorati . Oggi il sistema fa acqua da tutte le parti e per più di una ragione. Il presidente Zappi è stato appena deferito dalla procura federale ‘per presunte pressioni e condotte irregolari nella gestione delle nomine dei responsabili delle Can C e D con conseguenti dimissioni dei designatori.