Zazzaroni: “Sistema arbitrale? Sono d’accordo con Lotito, fa acqua da tutte le parti”
L’editoriale del direttore del Corriere dello Sport sul sistema arbitrale italiano
Nell’editoriale di oggi sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni si è espresso sul sistema arbitrale italiano e sul pensiero del presidente della Lazio Claudio Lotito.
Il commento di Zazzaroni sul sistema arbitri in Italia
Mai e poi mai avrei immaginato che un giorno mi sarei trovato d’accordo con Lotito. È successo: sarà stata l’atmosfera da ultimo dell’anno... La richiesta alla Lega di un incontro urgente sul tema arbitrale è più che legittima: un confronto tra i vertici del calcio italiano e l’Aia s’è reso necessario. Bisogna mettere in fretta un punto. Per poi ripartire, possibilmente migliorati . Oggi il sistema fa acqua da tutte le parti e per più di una ragione. Il presidente Zappi è stato appena deferito dalla procura federale ‘per presunte pressioni e condotte irregolari nella gestione delle nomine dei responsabili delle Can C e D con conseguenti dimissioni dei designatori.
L’utilizzo del protocollo
Il designatore Rocchi si ritrova a gestire un gruppo confuso nel quale lo scontro tra giovani e vecchi e tra campo e Var produce effetti negativi sulla regolarità del campionato. Arbitrare in Italia è la cosa più difficile del mondo… non a caso, quando i nostri migliori arbitri vanno all’estero si distinguono per direzioni più che buone.