Le Bihan: “Obbiettivi? Giocare la Champions League con la Lazio”
Le parole della calciatrice della Lazio Women ai microfoni ufficiali del club
Ai microfoni ufficiali del club, Clarisse Le Bihan ha fatto un punto sulla prima parte di stagione della Lazio Women che riprenderà a giocare il 18 gennaio.
Lazio Women, le parole di Le Bihan ai microfoni di LSC
Abbiamo fatto un grande anno, anche a livello individuale è stato molto bello. Spero sarà ancora meglio quello che arriverà. Ho provato sempre a mostrare le mie qualità e funziona bene, sono la prima a essere felice ma il mio obiettivo primario è quello di aiutare la squadra. Questo è importante per me. Io sia nel quotidiano sia in partita sono sempre con la stessa mentalità, far crescere la squadra e arrivare al mio livello più alto possibile.
Il commento sulla passata stagione
È molto bello che siamo cresciute tanto rispetto allo scorso anno, abbiamo dimostrato che possiamo fare ancora meglio e di poter essere nella parte alta della classifica. L’inizio della stagione è stato un po’ difficile, dovevamo conoscerci e quando abbiamo trovato il ritmo ormai il campionato era finito. Ma abbiamo dimostrato che potevamo dire la nostra. Il nostro primo anno in Serie A è stato molto bello.
Il profilo di Martina Piemonte
È una giocatrice ottima e dimostra che ogni partita che è capace di poter fare gol. Per noi è un’arma enorme.
L’infortunio
Mi sento bene, ho avuto un problema al tendine e sono stata fuori ma sono tornata bene e veloce. Mi sento in forma. Sono pronta, ci sono tante partite e sarà tosta.
Nella pagina successiva il proseguo dell’intervista