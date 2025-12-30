Le Bihan: “Obbiettivi? Giocare la Champions League con la Lazio”

Ai microfoni ufficiali del club, Clarisse Le Bihan ha fatto un punto sulla prima parte di stagione della Lazio Women che riprenderà a giocare il 18 gennaio.

Lazio Women, le parole di Le Bihan ai microfoni di LSC

Abbiamo fatto un grande anno, anche a livello individuale è stato molto bello. Spero sarà ancora meglio quello che arriverà. Ho provato sempre a mostrare le mie qualità e funziona bene, sono la prima a essere felice ma il mio obiettivo primario è quello di aiutare la squadra. Questo è importante per me. Io sia nel quotidiano sia in partita sono sempre con la stessa mentalità, far crescere la squadra e arrivare al mio livello più alto possibile.



Il commento sulla passata stagione

È molto bello che siamo cresciute tanto rispetto allo scorso anno, abbiamo dimostrato che possiamo fare ancora meglio e di poter essere nella parte alta della classifica. L’inizio della stagione è stato un po’ difficile, dovevamo conoscerci e quando abbiamo trovato il ritmo ormai il campionato era finito. Ma abbiamo dimostrato che potevamo dire la nostra. Il nostro primo anno in Serie A è stato molto bello.

Il profilo di Martina Piemonte

È una giocatrice ottima e dimostra che ogni partita che è capace di poter fare gol. Per noi è un’arma enorme.

L’infortunio

Mi sento bene, ho avuto un problema al tendine e sono stata fuori ma sono tornata bene e veloce. Mi sento in forma. Sono pronta, ci sono tante partite e sarà tosta.

Nella pagina successiva il proseguo dell’intervista