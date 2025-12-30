Arbitri e governance del calcio, il Pd porta il caso Aia in Parlamento

INTERPELLANZA PD ALLA CAMERA SUL RUOLO DELL'AIA E SU INDAGINI FIGC

Il deputato del Pd Anthony Emanuele Barbagallo ha predisposto una interpellanza a risposta urgente alla Camera per il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, riportando al centro del dibattito parlamentare il tema dell'indipendenza del sistema arbitrale e della governance del calcio professionistico italiano. L'interpellanza prende le mosse dalle notizie di stampa relative a un'indagine in corso presso la Procura federale della Figc che coinvolgerebbe il presidente dell'Aia, alcuni designatori arbitrali delle Serie A, C e D e altri soggetti riconducibili alla Federazione.

Depositphotos

"Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per lo sport i giovani, per sapere - premesso che: secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, sarebbero emersi nell'ambito di una indagine in corso da parte della procura della Figc fatti che vedrebbero coinvolti il presidente dell'Ala, alcuni designatori arbitrali delle Serie A, C e D e altri soggetti riconducibili alla Federazione Italiana giuoco calcio; gli organi tecnici dell'Aia rivestono un ruolo cruciale per la regolarità delle competizioni calcistiche nazionali, poiché formano, gestiscono e designano gli arbitri che dirigono gare professionistiche, incluse quelle inserite nel palinsesto delle scommesse sportive e dei giochi a premi, con evidente rilevanza economica e sociale visto che migliaia di persone le seguono con passione; - si legge nell'interpellanza -. La serenità, l'indipendenza e terzietà dei soggetti preposti alla selezione, designazione e valutazione degli arbitri costituiscono presupposti imprescindibili affinché la regolarità dei campionati e la credibilità del sistema arbitrale siano salvaguardate".