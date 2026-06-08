Nazionale Danimarca-Ucraina, malore per Christian Eriksen. Il medico: "Ecco come sta"

Nel corso dell'amichevole Danimarca-Ucraina, il calciatore Christian Eriksen si è accasciato a terra. Una volta arrivati i soccorsi, fortunatamente è riuscito ad alzarsi in piedi e raggiungere l'ambulanza da solo. Successivamente la Nazionale Danese ha pubblicato la spiegazione del medico Morten Bosen.

L'intervento del medico

Christian sta bene ed è uscito dal campo camminando da solo. Per come la vedo io, il pacemaker (installato nel 2021 dopo il malore accusato a Euro 2020. ndr) ha risposto come doveva.

Ha perso conoscenza per un breve momento, ma l’ha ripresa molto rapidamente, e siamo entrati subito in contatto con lui. Ora si sottoporrà a ulteriori accertamenti in ospedale per determinare cosa abbia causato l’incidente. Siamo in costante contatto con lui e con i medici dell’ospedale.