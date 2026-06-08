Lazio, il futuro di Gila è un rebus: Lotito vuole blindarlo ma Gattuso teme per lo spogliatoio

La situazione di Mario Gila è diventata una corsa contro il tempo. Lotito ha promesso a Gattuso di fare il possibile per blindare il difensore, ma ha anche dettato la linea: di fronte a un’offerta da 30 milioni, la porta si spalanca. Nonostante il contratto in scadenza tra dodici mesi, il club non intende svendere il giocatore, attirando però le attenzioni di Napoli, Chelsea e Atletico Madrid. La valutazione economica resta alta, ma la volontà del calciatore, 25 anni e voglia di palcoscenici internazionali, rischia di forzare la mano.

Oltre il campo: il rischio motivazionale

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il vero nodo che preoccupa lo staff tecnico non è solo tattico, ma mentale. Gattuso teme l'effetto "prigioniero": trattenere un giocatore che sente di aver esaurito il suo ciclo o che ambisce a competizioni europee – assenti quest'anno nel futuro biancoceleste – potrebbe rivelarsi un boomerang per lo spogliatoio. Gila è sempre stato un professionista esemplare e legato all'ambiente, ma trovarsi davanti a una scelta che impatta pesantemente sulla sua crescita professionale mette a dura prova anche il legame più solido.

La scommessa di Gattuso

Per l'allenatore, perdere Gila significherebbe dover ricominciare da capo in un reparto già fragile. La gestione di questa trattativa sarà il primo vero test per il nuovo corso: convincere il difensore spagnolo a restare in un progetto attualmente meno ambizioso rispetto a quello dei top club europei è un’impresa ardua. Se il giocatore dovesse rimanere per forza, la sfida di Gattuso sarà quella di trasformare una possibile delusione in nuova motivazione, evitando che il malumore si propaghi in una rosa già sotto pressione.