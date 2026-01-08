Lazio, Ratkov: "Sono arrivato in un grande club, Milinkovic Savic mi ha detto che…"

Petar Ratkov, nuovo acquisto della Lazio, ha rilasciato una prima intervista ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Il classe 2004 arrivato dal Salisburgo ha parlato delle sue ambizioni e dello scambio avuto con Sergej Milinkovic Savic.

La presentazione

Mi chiamo Petar Ratkov, ho 22 anni e vengo dalla Serbia. Innanzitutto grazie, la prima sensazione è incredibile. Sono arrivato in un grande club, uno dei più grandi in Italia, ci sono giocatori incredibili e un ottimo allenatore. E’ tutto perfetto, non vedo l’ora di iniziare a giocare e di allenarmi. I miei obiettivi sono lo stare in forma, segnare tanti gol, aiutare la Lazio e finire tra le prime sei in classifica

Su Sarri, la Serie A e le parole di Milinkovic Savic

Non ho ancora sentito Sarri, spero di farlo tra oggi e domani: è un ottimo allenatore, una cosa importante per giocatore giovane come me. Quando ero piccolo seguivo la Serie A perché c’erano i migliori attaccanti, sono qui per migliorare il mio calcio e segnare tanto. Questo campionato per i giovani attaccanti è molto buono. Ho sentito Milinkovic Savic, mi ha detto che qui è tutto fantastico e la città è perfetta. Per lui la Lazio è il pi grande club in Italia

La prima volta allo stadio Olimpico e le sue caratteristiche

Ho visto la partita con la Fiorentina, abbiamo giocato meglio, non voglio aggiungere altro. Mi sono piacite molte le azioni offensive, mi stavo già immaginando nella squadra. Sono un attaccante con senso del gol e un ottima finalizzazione oltre ad intelligenza tattica. Mi piace giocare con la palla oltre al gioco aereo

Curiosità e hobby di Petar Raktov