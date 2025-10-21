Marchetti: "Provedel sente fiducia ed è determinante. Io preparatore dei portieri della Lazio?"

Sarri tutto sommato si è definito contento della partita contro l'Atalanta della sua Lazio, i biancocelesti nel primo tempo hanno ben figurato salvo calare fisicamente nel secondo tempo vedendosi costretti ad un'estrema difesa. Oltre Gila, premiato MVP della partita, è senza dubbio Provedel ad uscire a testa altissima da Bergamo con prodigiosi interventi che hanno permesso alla Lazio di conquistare un punto prezioso.

Federico Marchetti è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la situazione della Lazio.

Le parole di Federico Marchetti a Radiosei

Io arrivavo dal Cagliari che ambiva alla salvezza e a Roma con la Lazio è cambiato tutto in termini di pressioni.

Provedel

Provedel - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Ivan Provedel ha fatto un inizio molto importante, poi ha avuto delle vicissitudini ed ora faccio il tifo per lui affinché torni ai suoi livelli, determinanti per la squadra. Ora sente la fiducia del mister, per qualsiasi portiere questo è determinante. Per Sarri è il titolare e questo gli ha dato una grossa mano. Poi, più giochi e più hai l’opportunità di migliorarti ed il resto lo sta dimostrando partita dopo partita. La parata su Lookman è stata determinata da un grande istinto.

Il sistema difensivo di Sarri sta influendo?

Se hai una difesa solida che si muove a memoria il lavoro è agevolato. Gli interventi in un contesto organizzato sono più puliti.

Nella Lazio di oggi percepisco un po’ di confusione generale. Sono rientrato a Roma a maggio ed ho seguito in modo vago le vicissitudini del blocco di mercato con Sarri che era partita da un’idea. Ora vedo una squadra con un’anima, una squadra che gioca senza il salvagente e l’alibi del blocco di mercato. E’ una stagione partita in sordina che può riservare delle belle sorprese se c’è compattezza.

Continua alla pagina successiva