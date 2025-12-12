Lazio, per il centrocampo si valuta Samardzic: il punto

Il tempo stringe e il mercato di gennaio si avvicina, ma in casa Lazio la situazione resta estremamente chiara: si potrà operare solo a saldo zero. In attesa del via libera definitivo per tornare a muoversi, il quadro economico e le restrizioni imposte non lasciano spazio a sogni o colpi a effetto.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, le visioni sul mercato restano differenti: Sarri spinge per profili già pronti, big o esuberi di top club europei, mentre il direttore sportivo Fabiani preferisce puntare su giovani o occasioni sostenibili.

Ritorno di fiamma per il serbo

Al momento, i nomi realmente percorribili restano quelli di Ilic del Torino e Samardzic dell’Atalanta, entrambi valutati tra i 12 e i 15 milioni di euro. Per il centrocampista granata era stato ipotizzato uno scambio con Noslin, ma la crescita recente dell’olandese potrebbe cambiare le carte in tavola. Samardzic, invece, è un pallino di vecchia data: seguito già ai tempi dell’Udinese, non è però mai riuscito a compiere il definitivo salto di qualità.