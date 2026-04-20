Verso la semifinale Atalanta-Lazio: le probabili scelte di Sarri e Palladino

Mercoledì 22 aprile alle 21:00, la cornice del New Balance Arena di Bergamo farà da teatro alla semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, visibile in chiaro su Italia 1. In palio c'è un posto per la finale e la posta in gioco rende questo confronto un crocevia fondamentale per il cammino europeo dei biancocelesti. Sarà una battaglia sportiva senza esclusione di colpi. Di fronte, due squadre affamate che non sono disposte a concedere nulla. Per 90 minuti ogni pallone sarà pesante e i tifosi resteranno con il fiato sospeso fino al fischio finale.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Le probabili scelte del mister Raffaele Palladino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski, Scamacca. All.: Palladino.

Le probabili scelte del Comandante Maurizio Sarri

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari/Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.