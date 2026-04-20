Atalanta, mister Palladino sorride: rientri importanti per la semifinale contro la Lazio

La rosa biancoceleste si prepara ad affrontare la vera grande sfida della stagione: mercoledì 22 aprile alle ore 21:00 il New Balance Arena di Bergamo ospiterà la semifinale di Coppa Italia Atalanta-Lazio. È soltanto uno il biglietto che darà accesso alla finale e le due avversarie dovranno sudare per ottenerlo. Si preannuncia una lotta all'ultimo sangue.

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Atalanta, le condizioni di Scalvini e Kolasinac

Il mister Raffaele Palladino sorride per le buone notizie che arrivano dall'infermeria. Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, Giorgio Scalvini e Sead Kolasinac, sostituiti precauzionalmente sabato dopo un tempo a Roma, sono in buone condizioni: per loro solo una forte contusione all'anca e un lieve fastidio muscolare ma nulla che metta a rischio la loro presenza.

L'infermeria si svuota

Come riportato sempre dal quotidiano, anche Charles De Ketelaere sta smaltendo l’influenza e sarà pronto a tornare al top della condizione in breve tempo. All'appello rispondono anche Isak Hien e Kamaldeen Sulemana che, dopo l'assenza all'Olimpico, faranno nuovamente parte della lista dei convocati.