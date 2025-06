Lazio, dopo Fazzini la Fiorentina prova un altro scippo

Il calciomercato è partito e sta impazzendo sopratutto per alcuni club italiani. Uno tra questi è la Fiorentina, che improvvisamente ha piazzato già due colpi. Il primo è Edin Dzeko, arrivato a parametro zero dopo l'esperienza turca con il Fenerbhace. L'altro colpo, in dirittura d'arrivo, è Jacopo Fazzini dell'Empoli. Poco fa lo ha confermato nuovamente Gianluca Di Marzio nella trasmissione Sky, Calciomercato-L'originale. Non è però finita qui, la Fiorentina punta altro obiettivo per il centrocampo. Un giocatore che è anche nei radar della Lazio di Maurizio Sarri.

I dettagli

Grande restyling per il centrocampo della Fiorentina. I toscani infatti stanno curando molto la linea mediana nonostante debba esser ufficializzato ancora il nuovo allenatore, che sembra esser quasi sicuramente Stefano Pioli.

Dopo aver quasi chiuso con Jacopo Fazzini, è nato un forte interesse anche per un altro centrocampista. Parliamo di Giovanni Fabbian, altro classe 2003 esattamente come Fazzini, giocatore più fisico e meno tecnico che mostra sicuramente un talento importante e un grande avvenire. La Fiorentina, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha già sondato il calciatore ed è in attesa di capire il suo futuro tra Bologna ed Inter. Fabbian infatti potrebbe tornare anche in nerazzurro per via di una clausola di recompra presente nel contratto.

La posizione della Lazio

Da capire la Lazio cosa stia facendo davvero. I biancocelesti sembrano interessati sia a Jacopo Fazzini che a Giovanni Fabbian ma al momento il mercato dalle parti di Formello è completamente immobile. Il motivo? Tutto da capire. Non sappiamo se è una strategia, se gli interessi per i nomi prima citati non rappresentino davvero una priorità, visto anche l'arrivo di Maurizio Sarri o se i biancocelesti non riescono ad intavolare trattative concrete a causa della mancanza di liquidità.