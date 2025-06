Lazio, interesse per un giovane attaccante olandese

La Lazio prova a fare qualcosa in tema calciomercato. Il tutto in modo silenzioso, sottotraccia e in punta di piedi. Le ultime notizie di mercato non lasciano sorridere i biancocelesti, in particolare a centrocampo dopo due dei principali obiettivi sembrano sfumare, ovvero Jacopo Fazzini e Giovanni Fabbian. Il primo sembra ad un passo dai viola; sul secondo l'interesse è forte ma c'è ancora una trattativa da portare avanti e la Lazio non è affatto tagliata fuori.

Un settore da curare particolarmente dal trio Lotito-Sarri-Fabiani è l'attacco. Da pochi minuti è emersa una importante notizia arrivata da Alfredo Pedullà. I biancocelesti sembrano aver messo nel mirino un importante giovane attaccante che milita nel campionato olandese.

Nome e dettagli

Una notizia che sposa un pò la filosofia della Lazio sul calciomercato, ovvero puntare su giovani talenti da far crescere. Il direttore sportivo dei biancocelesti ha messo gli occhi su Ruben Van Bommel, figlio di Mark, ex centrocampista di Barcellona, Bayern Monaco e Milan. La punta è un classe 2004 e milita nell'Az Alkmaar con cui ha disputato 34 presenze mettendo a segno ben 10 reti e 6 assist. Un profilo seguito da tanti club in Europa con la caratteristica di poter giocare sia come esterno d'attacco che come punta centrale. La sua valutazione è importante, il club olandese che ne detiene il cartellino infatti chiede circa 17 milioni per mettersi al tavolo e trattare una eventuale cessione.

Un altro club italiano interessato

Il nome di Ruben Van Bommel non ha attirato l'interesse solo della Lazio. Il giocatore olandese quest'anno è esploso facendo vedere le sue qualità in modo costante e netto. Diversi gli interessamenti arrivati da tutta Europa. In Italia i capitolini hanno un'altra concorrente. Parliamo del Bologna di Vincenzo Italiano, fresco di vittoria della coppa Italia con conseguenziale qualificazione all'Europa League.