Un ex Lazio umilia il Barcellona: finisce con un netto 4-1

Un risultato che ha lasciato a bocca aperta tutti, in Spagna e non solo. Il Siviglia di Mathias Almeyda, ex calciatore della Lazio, ha rifilato ben quattro gol ad una delle favorite per vincere il titolo in Spagna. Questa la notizia della giornata nel calcio spagnolo dove Siviglia-Barcellona è terminata 4-1. La squadra di casa ha nettamente annullato gli ospiti, vedovi anche del loro campione di copertina, Lamine Yamal.

Il primo tempo

Pochi minuti di gara ed emerge la proiezione di quello che sarà l'intera partita tra Siviglia e Barcellona. La squadra di casa fa il gioco e il dominio si tinge di rosso bianco. Esattamente l'opposto per il Barcellona, squadra irriconoscibile e decisamente spenta in ogni zona del campo. Dopo 13 minuti rigore netto per i padroni di casa e Sanchez lo realizza sbloccando il risultato. Al 36simo arriva il raddoppio: stavolta ci pensa Romero ad esser protagonista mettendo a segno il 2-0. Il Barcellona è fuori dal match ma un guizzo di Rashford al minuto 51 del primo tempo permette di accorciare le distanze ai catalani.

Il secondo tempo

C'è la stessa fame che aveva Almeyda da giocatore negli occhi dei giocatori del Siviglia, la sua squadra non molla su nessun pallone e tiene testa alla grande al Barcellona. Proprio questi ultimi non riescono a rendersi pericolosi ma al 76simo hanno l'occasione per pareggiare la sfida: rigore ma Lewandoski calcia fuori. Il Siviglia tiene ancora e gestisce bene il match. Al minuto 90 arriva il 3-1 grazie a Carmona ma non è finita qui: al 96simo ancora un gol che fissa il match sul 4-1, Adams il marcatore. La gioia di Mathias Almeyda è unica.