Napoli-Genoa 2-1, gli uomini di Conte la ribaltano vincendo

Allo stadio Diego Armando Maradona va in scena Napoli-Genoa. La squadra di casa deve continuare a macinare punti per difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno. Dall'altra parte il Genoa di Vieira che cerca il riscatto dopo la brutta sconfitta per 0-3 rimediata contro la Lazio di Maurizio Sarri.

La partita è combattuta ed equilibrata per gli interi 90 minuti. Alla fine il Napoli di Conte riesce a conquistare un faticoso 2-1 portandosi a casa tre punti fondamentali per il proseguo del campionato.

Il primo tempo

Fin da subito si capisce che per il Napoli non sarà una partita facile, il Genoa si chiude e non permette alcuna manovra agli uomini di Antonio Conte. Pochi gli squilli in avanti dei partenopei e la squadra di Vieira che cerca di continuo di giocare in contropiede. La sorpresa arriva al minuto 34 quando ci pensa Ekhator a cambiare il risultato a favore degli ospiti con un guizzo offensivo. Colpo brutto quello incassato dalla squadra di casa che per il restante primo tempo non riesce a dare segnali di pericolo dalle parti di Leali, portiere del Genoa.

Il secondo tempo

Altro spirito e altre manovre per il Napoli di Conte. Il secondo tempo parte subito forte con un Genoa guerrigliero che riesce a difendersi bene dagli attacchi avversari. Al minuto 57 arriva però il pareggio, il protagonista è il centrocampista Anguissa. Lui a fare la voce grossa proponendosi come goleador in avanti, è 1-1. Continua la spinta offensiva dei padroni di casa, Hojlund scatta bene e segna il gol del 2-1 ma la gioia dura poco poichè è in fuorigioco di pochi centimetri. Al minuto 75 ecco la rete che segna il risultato sul 2-1, è ancora Hojlund ad imporsi, dopo una conclusione di Anguissa respinta da Leali, l'attaccante la piazza in fondo alla rete con un piattone preciso.