Lazio-Torino sui social: l'emozione di Cancellieri

Si è conclusa da poco più di 24 ore la sfida dello stadio Olimpico tra Lazio-Torino. Il risultato ha lasciato sicuramente dell'amaro nell'ambiente biancoceleste nonostante il risultato sia stato riacciuffato nel recupero, all'ultimo respiro, con il rigore realizzato da Danilo Cataldi sotto la curva nord laziale.

Per quanto riguarda i capitolini il miglior in campo è stato Matteo Cancellieri, per lui partita suprema con la realizzazione di due grandi gol. La sua gioia è stata visibile nelle esultanze ma anche nei social. L'esterno infatti tramite Instagram ha condiviso pubblicamente le emozioni vissute ieri.

Il suo ritorno alla Lazio

Le dichiarazioni di Matteo Cancellieri sono state chiare, le sue parole hanno espresso una gran voglia di tornare nella capitale con la maglia biancoceleste. L'esperienza di Parma era mirata a dimostrare il suo valore per tornare a lavorare nella Lazio e ad essere protagonista. Questo è quello che sta avvenendo per l'ala italiana. I numeri sono dalla sua parte in queste sue prime 6 giornate di campionato, ben 3 i gol realizzati ed una crescita che sta convincendo Maurizio Sarri e l'ambiente capitolino. L'esplosione vera e propria è arrivata appena lunedì scorso nel match del Marassi di Genova, dove ha siglato con freddezza un gol importantissimo che ha aperto la strada per i tre punti. Ieri contro il Torino altra prova impressionante, due gran gol condite da grandi giocate e prestazioni che stanno diventando sempre più convincenti.