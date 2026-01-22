Calciomercato Lazio, arriva l'accordo definitivo Mandas-Bournemouth: cifra e formula

Fabrizio Romano ha rivelato sulla piattaforma social X la cifra e la formula definitive per l'accordo tra la Lazio e il Bournemouth per il portiere greco Christos Mandas.

Il post di Fabrizio Romano

Cessione Mandas: il record delle plusvalenze

Non solo la cessione dell'ex Ofi Creta gli permetterebbe di riscendere in campo e giocare, ma potrebbe portare ad un record di plusvalenze. Christos Mandas, infatti, era arrivato nel club alla cifra di un milione di euro ed ora, considerando i 47 milioni di plusvalenze generati dalle uscite di Taty, Guendouzi e Tchaouna, si potrebbe arrivare a quota 64 e stabilire un nuovo record, superando quella della stagione 2017-2018, dove le cessioni di Keita Balde al Monaco, Hoedt al Southampton e Biglia al Milan avevano portato nelle casse della Lazio circa 63 milioni di euro.