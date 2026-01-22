Post-Romagnoli, la Lazio guarda in casa della Fiorentina

La Lazio non si dovrà far trovare nuovamente impreparata in caso di partenza di Romagnoli e per questo la dirigenza è al lavoro per trovare il suo sostituto: diversi sono i nomi presenti sui taccuini dei biancocelesti, tra cui anche quello di Luca Ranieri.

Secondo quanto raccolto da Tuttosport, la Lazio potrebbe valutare la pista che porta centrale in forza alla Fiorentina: negli ultimi giorni sarebbe emersa l'indiscrezione relativa all'insoddisfazione del classe 1999 alla sua esperienza alla Viola e per questo potrebbe lasciare Firenze già in questa finestra di mercato.