Post-Romagnoli, la Lazio guarda in casa della Fiorentina

La Lazio è al lavoro per il post-Romagnoli: occhi puntati su un centrale della Fiorentina

Ginevra Sforza /
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball

La Lazio non si dovrà far trovare nuovamente impreparata in caso di partenza di Romagnoli e per questo la dirigenza è al lavoro per trovare il suo sostituto: diversi sono i nomi presenti sui taccuini dei biancocelesti, tra cui anche quello di Luca Ranieri

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Secondo quanto raccolto da Tuttosport, la Lazio potrebbe valutare la pista che porta centrale in forza alla Fiorentina: negli ultimi giorni sarebbe emersa l'indiscrezione relativa all'insoddisfazione del classe 1999 alla sua esperienza alla Viola e per questo potrebbe lasciare Firenze già in questa finestra di mercato.

romagnoli
Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via Onefootball
Caso Taylor, Fabiani denuncia un agente: i dettagli