Lazio-Milan, Tare nel pre: "Emozionante tornare a casa mia. Affrontiamo un avversario pericoloso"

Dopo poco meno di due anni, Igli Tare torna nuovamente all’Olimpico di Roma, ma questa volta in veste di avversario. L’ex direttore sportivo biancoceleste, oggi al Milan, torna allo Stadio che lo ha visto protagonista per ben 15 anni da dirigente, senza contare gli anni in cui ha vestita la maglia laziale. Tanti i colpi del croato ancora presenti nell'attuale rosa biancoceleste, come per esempio il capitano Mattia Zaccagni, il fuoriclasse Pedro, o anche Alessio Romagnoli e Mario Gila. Proprio in occasione del suo ritorno, l'attuale DS rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara di Lazio-Milan di Coppa Italia.

Non nascondo la grande emozione. Tornare a casa mia. È stato un piacere incontrate tutte le persone che mi hanno voluto bene in questi anni. Sappiamo di giocare contro un avversario pericoloso con i nostri stessi obiettivi. Ci siamo preparati bene, abbiamo fatto cambiamenti in formazione per dare una possibilità anche a Jashari. Abbiamo bisogno di fare una grande prestazione oggi. Avere un maestro come Modric è un vantaggio, con Jashari parlano spesso e gli racconta tanti segreti del mestiere.

Rispetto allo scorso anno? Siamo contenti per la reazione della squadra. Non era una cosa semplice: abbiamo acquistato dieci giocatori nuovi. Max è stato bravissimo a fare un lavoro importante nella testa di questi giocatori.