Lazio, ecco il sostituto a sorpresa se si concretizza Romagnoli
Accordo trovato con il club italiano per il suo arrivo in biancoceleste
Ultime battute decisive quelle tra Lazio ed Al Sadd per il trasferimento di Alessio Romagnoli. L'accordo è trovato, mancavano le ultime firme per poi depositare tutta la documentazione necessaria per ufficializzare il trasferimento. Nel frattempo la Lazio ha già individuato il sostituto. A riportarlo è Alfredo Pedullà tramite i suoi canali social. Il nome è quello di Daniele Rugani, giocatore attualmente alla Juventus.
Il post social di Pedullà
L'alternativa
Come sottolinea Alfredo Pedullà è Daniele Rugani la prima scelta per rinforzare la difesa biancoceleste. L'interesse per Diogo Leite dell'Union Berlin non è tramontato ma per ora resta sullo sfondo. La Lazio continua a lavorare sia in entrata che in uscita sopratutto sul reparto difensivo.