Lazio, ecco il sostituto a sorpresa se si concretizza Romagnoli

Ultime battute decisive quelle tra Lazio ed Al Sadd per il trasferimento di Alessio Romagnoli. L'accordo è trovato, mancavano le ultime firme per poi depositare tutta la documentazione necessaria per ufficializzare il trasferimento. Nel frattempo la Lazio ha già individuato il sostituto. A riportarlo è Alfredo Pedullà tramite i suoi canali social. Il nome è quello di Daniele Rugani, giocatore attualmente alla Juventus.

Il post social di Pedullà

L'alternativa

Come sottolinea Alfredo Pedullà è Daniele Rugani la prima scelta per rinforzare la difesa biancoceleste. L'interesse per Diogo Leite dell'Union Berlin non è tramontato ma per ora resta sullo sfondo. La Lazio continua a lavorare sia in entrata che in uscita sopratutto sul reparto difensivo.