L’ultima all’Olimpico del 2025: la Lazio cerca il colpo contro la Cremonese

Sarà l'ultima gara all’Olimpico, almeno per il 2025. Sabato 20 dicembre alle ore 18:00 la Lazio ospiterà la Cremonese in una sfida dal peso specifico elevato, non solo per la classifica ma anche per il morale dell’ambiente. I biancocelesti vogliono salutare il proprio pubblico con un successo, davanti a circa 40.000 spettatori pronti a spingere la squadra in un momento delicato della stagione.

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il rendimento casalingo nell’anno solare non è stato dei più brillanti: appena 5 vittorie su 17 partite disputate all’Olimpico nel 2025, con 9 pareggi e 3 sconfitte a completare il quadro. Numeri che risentono soprattutto del finale della scorsa stagione, perché nell’attuale campionato la squadra di Sarri ha cambiato passo: 6 risultati utili su 7 gare interne, con 4 successi e 2 pareggi.

Il punto di forza resta senza dubbio la fase difensiva. Nei cinque principali campionati europei, solo Roma e Arsenal hanno incassato meno gol della Lazio (11), mentre il dato dei clean sheet è di assoluto livello: 8 porte inviolate, al pari di Chelsea, PSG e Arsenal. L’Olimpico è pronto a fare la sua parte, con l’obiettivo di chiudere l’anno solare con una vittoria che possa dare slancio e continuità al percorso biancoceleste.