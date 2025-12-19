Gila torna al centro della difesa: rientro chiave per Sarri

L’emergenza continua a farsi sentire in casa Lazio, ma per Maurizio Sarri arriva finalmente una notizia capace di strappare un sorriso: il ritorno di Mario Gila. Lo spagnolo ha scontato i due turni di squalifica ed è pronto a riprendersi il posto al centro della difesa nella sfida contro la Cremonese. Una gara speciale sotto molti aspetti: sarà infatti la sua prima da papà, dopo la nascita dei gemelli Ares e Vittoria, e coinciderà con la centesima presenza in maglia biancoceleste, come riportato dal Corriere dello Sport.

Il suo rientro arriva nel momento giusto. Fino alla trasferta del Tardini, Gila era stato l’unico giocatore di movimento a partire sempre titolare: 15 gare su 15 dall’inizio. Dopo l’espulsione rimediata contro il Bologna, il suo posto era stato occupato da Patric, ma ora il numero 34 è pronto a tornare al comando della retroguardia in una partita che rappresenta un traguardo personale importante. Le 99 presenze fin qui collezionate sono così distribuite: 71 in Serie A, 4 in Champions League, 15 in Europa League, 3 in Conference League, 5 in Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana. I numeri certificano il suo peso nella squadra: in questo campionato è il laziale con più contrasti vinti (14) e più duelli aerei conquistati (30). Domani all’Olimpico, nell’ultima gara casalinga prima della pausa, le motivazioni non mancheranno: paternità, orgoglio e la voglia di lasciare ancora il segno. Per ora, ogni discorso su rinnovo o cessione (con contratto in scadenza nel 2027) è stato accantonato.