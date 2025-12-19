Gila torna al centro della difesa: rientro chiave per Sarri

Contro la Cremonese la gara numero 100 in biancoceleste, da neo papà

Matteo Ischiboni /
Mario Gila - Depositphotos
Mario Gila - Depositphotos

L’emergenza continua a farsi sentire in casa Lazio, ma per Maurizio Sarri arriva finalmente una notizia capace di strappare un sorriso: il ritorno di Mario Gila. Lo spagnolo ha scontato i due turni di squalifica ed è pronto a riprendersi il posto al centro della difesa nella sfida contro la Cremonese. Una gara speciale sotto molti aspetti: sarà infatti la sua prima da papà, dopo la nascita dei gemelli Ares e Vittoria, e coinciderà con la centesima presenza in maglia biancoceleste, come riportato dal Corriere dello Sport.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il suo rientro arriva nel momento giusto. Fino alla trasferta del Tardini, Gila era stato l’unico giocatore di movimento a partire sempre titolare: 15 gare su 15 dall’inizio. Dopo l’espulsione rimediata contro il Bologna, il suo posto era stato occupato da Patric, ma ora il numero 34 è pronto a tornare al comando della retroguardia in una partita che rappresenta un traguardo personale importante. Le 99 presenze fin qui collezionate sono così distribuite: 71 in Serie A, 4 in Champions League, 15 in Europa League, 3 in Conference League, 5 in Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana. I numeri certificano il suo peso nella squadra: in questo campionato è il laziale con più contrasti vinti (14) e più duelli aerei conquistati (30). Domani all’Olimpico, nell’ultima gara casalinga prima della pausa, le motivazioni non mancheranno: paternità, orgoglio e la voglia di lasciare ancora il segno. Per ora, ogni discorso su rinnovo o cessione (con contratto in scadenza nel 2027) è stato accantonato.

Lazio, rebus fasce: terzini priorità assoluta sul mercato
L’ultima all’Olimpico del 2025: la Lazio cerca il colpo contro la Cremonese