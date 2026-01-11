MOVIOLA- Guida gestisce, da rivedere i cartellini: sul rigore per il Verona…

La Lazio espugna il Bentegodi grazie a un’autorete di Nelsson e torna alla vittoria. Una gara complessivamente tranquilla anche dal punto di vista arbitrale, ben gestita da Guida, che commette qualche sbavatura ma senza mai perdere il controllo del match.

Primo tempo

L’avvio di gara è vivace e già al 3’ la Lazio crea la prima occasione con Isaksen e Noslin: l’azione nasce da un fallo netto di Giovane su Romagnoli, ma Guida fa bene a lasciar correre applicando il vantaggio, visto che si sviluppa un contropiede promettente.

Al 6’ arriva la prima ammonizione: Bella-Kotchap entra in ritardo su Taylor e il cartellino giallo è corretto. Poco dopo, al 7’, Bernede commette fallo su Noslin: qui l’arbitro è indulgente, manca un giallo che ci poteva stare. Più discutibile invece il fischio al 16’ su un presunto fallo di Isaksen su Frese: il difensore del Verona va a sbattere contro il danese praticamente fermo, decisione rivedibile.

Al 18’ è giusto il giallo a Cancellieri, che in caduta colpisce Orban in modo scomposto. Corretta anche l’ammonizione al 25’ per Valentini, che ferma in ritardo una grande giocata di Isaksen: intervento falloso e sanzione adeguata.

Secondo tempo

Nella ripresa Guida continua a mantenere una linea coerente. Al 52’ Valentini cade platealmente e protesta per un contatto inesistente con Isaksen: bravo l’arbitro a non farsi ingannare dalla simulazione. Al 60’ c’è il contatto più discusso della gara: Cancellieri va sul pallone e Bradaric lo stende in area, ma l’intensità è minima e Guida fa bene a lasciar correre.

Qualche dubbio al 66’, quando viene fischiato un fallo di Gila su Frese: il contatto è davvero leggero e probabilmente si poteva lasciar proseguire. Al 71’ invece è netto il fallo di Niasse su Pedro al limite dell’area: manca il cartellino giallo per il centrocampista del Verona.

Il gol decisivo arriva al 79’ ed è regolare: azione sulla destra, cross di Lazzari e sfortunata deviazione di Nelsson che batte Montipò. Nessuna irregolarità, rete valida. All’88’ proteste del Verona per un’uscita di Provedel su Valentini, ma il difensore gialloblù è in posizione di fuorigioco: giusta la decisione di Guida di lasciar proseguire.