Verona-Lazio, Marelli: "Contatto Provedel-Valentini? Non si può parlare di rigore perchè..."

Luca Marelli ha commentato ai microfoni di Dazn il contatto tra Ivan Provedel e Valentini, ecco le sue parole.

Il contatto era da calcio di rigore, c'è contatto tra Valentini e il pugno di Provedel ma dopo aver visto le immagini ci siamo resi conto che Valentini è in fuorigioco di circa un metro, motivo per cui non si può parlare di calcio di rigore dubbio, in sala Var avranno visto che Valentini partiva da una posizione di chiaro fuorigioco