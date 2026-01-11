Verona-Lazio, Gila: "Questa vittoria ci da la spinta di cui avevamo bisogno"
Mario Gila è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky al termine della gara Hellas Verona-Lazio, che si è conclusa con il trionfo della rosa biancoceleste, per commentare il risultato.
Le dichiarazioni di Gila a Dazn
È molto importante questa vittoria per mettere la schiena dritta, avevamo bisogno di uno stimolo positivo. Ottenere questa vittoria qui, in un campo difficile, è importante e ci dà la spinta di cui avevamo bisogno. È vero che vincere i duelli non è come gestire la palla, ma mi piace molto. Clean sheet? È merito di tuti, siamo molto contenti. Continuiamo così.
Le dichiarazioni di Gila a Sky
Questo è un campo molto difficile. Il mister ci ha detto in questi giorni che era una gara complicata, loro si chiudevano a cinque e non era facile trovare spazio. Nel secondo tempo le squadre si sono allungate e fortunatamente l’abbiamo sbloccata. Abbiamo fatto tre punti importantissimi, lo meritavamo. Volevamo vincere qui che non è facile. Sono molto contento