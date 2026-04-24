Roma, parla Ranieri: “Il mio addio è dipeso da…”
Ai microfoni dell‘Ansa, Ranieri ha lasciato le prime dichiarazioni dopo il suo addio
In mattinata è arrivata l’ufficialità, Claudio Ranieri non è più il senior advisor della Roma. Ai microfoni dell’Ansa ha voluto spiegare i motivi del suo addio: queste le sue dichiarazioni.
Roma, le parole di Ranieri dopo l’addio
L'interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società. Lo preciso per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle. Ringrazio la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre.