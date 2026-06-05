Lazio, Gattuso e il mercato: chiesti tre rinforzi urgenti prima del ritiro

L'avventura di Gattuso alla guida della Lazio si annuncia subito complessa. C'è molto lavoro da svolgere e il tecnico lo sa bene. Prima della partenza per il ritiro estivo, Rino ha presentato alla società le proprie richieste sul calciomercato, consapevole che le operazioni saranno condizionate da margini economici ridotti e da una strategia basata quasi esclusivamente sul principio del saldo zero.

La promessa ricevuta riguarda il sostituto di Alessio Romagnoli, sempre più vicino al trasferimento all'Al-Sadd. Per quanto riguarda le altre esigenze segnalate dall'allenatore — un centravanti, un esterno offensivo e, possibilmente, anche un terzino destro — servirà invece più tempo. Molto dipenderà dalle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane.

L'ex commissario tecnico era perfettamente consapevole delle difficoltà che avrebbe trovato al suo arrivo. Tuttavia, l'entusiasmo iniziale ha lasciato spazio a una moderata preoccupazione, trasformandosi però anche in uno stimolo ulteriore per affrontare la sfida con determinazione. Una delle richieste considerate fondamentali resta quella legata al reparto offensivo: Gattuso continua a ritenere indispensabile l'arrivo di un nuovo centravanti.

Calciomercato Lazio, Gattuso insiste su attaccante e difesa

Se il ruolo del portiere potrebbe essere coperto da Mandas in caso di permanenza — mentre proseguono i colloqui con il Bournemouth — la situazione cambia per il reparto arretrato. Qualora il portiere greco dovesse partire, la Lazio dovrebbe intervenire sul mercato per acquistare un nuovo titolare tra i pali.

Discorso diverso per Gila. Al tecnico sarebbe stato comunicato che il difensore spagnolo non rientra tra i giocatori destinati alla cessione. Tuttavia, nel caso in cui il Napoli dovesse presentare un'offerta da circa 30 milioni di euro, all'interno della società potrebbero aprirsi valutazioni differenti.

Anche il giocatore stesso potrebbe prendere in considerazione un trasferimento davanti a una proposta particolarmente importante. Più che la sua posizione, però, a preoccupare la dirigenza sarebbe l'eventualità di ulteriori richieste per altri elementi della rosa.

Lazio, Lotito e Fabiani al lavoro sulle questioni aperte

Nonostante le difficoltà, secondo quanto riportato da Il Messaggero, Gattuso ha accettato la situazione illustrata da Lotito e si è immediatamente concentrato sul lavoro da svolgere. L'obiettivo è arrivare preparato all'inizio della stagione e farsi trovare pronto in vista delle sfide che attendono la squadra.

Il tecnico si è già rimboccato le maniche mentre attende di capire quali saranno le prossime mosse del club. Restano infatti aperti diversi dossier, in particolare quelli legati all'area medica e alla comunicazione interna, aspetti sui quali il presidente biancoceleste sarebbe intenzionato a intervenire a breve.

Si tratta di temi sui quali la società riflette da tempo e che potrebbero conoscere sviluppi concreti nei prossimi giorni. Nel frattempo, il tecnico aspetta risposte dal mercato e confida nell'arrivo dei rinforzi richiesti prima dell'inizio del ritiro.