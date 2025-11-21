Lazio–Lecce, atmosfera tesa all’Olimpico: i tifosi restano fuori

Un Olimpico diverso dal solito: protesta dei tifosi e stadio che si svuota

Archiviata la sosta, torna la Serie A e la Lazio si prepara a ospitare il Lecce domenica 23 novembre alle 20:45. All’Olimpico si respirerà però un clima particolare: nonostante una previsione iniziale superiore alle 36.000 presenze, a ieri sera i biglietti venduti erano appena 5.000. Il motivo è legato alla protesta annunciata dai gruppi organizzati, che non entreranno allo stadio ma rimarranno a Ponte Milvio.

Una scelta nata dopo il caso di Giulia Paparelli, alla quale non è stato consentito l’accesso alla pista dell’Olimpico per la commemorazione del nonno Vincenzo prima di Lazio–Cagliari. Un episodio che ha scatenato la reazione del tifo organizzato, deciso a far sentire la propria voce restando fuori dall’impianto.

Lazio in cerca di continuità: due vittorie interne senza subire gol

L’assenza della Curva non renderà l’Olimpico un ambiente ostile, ma sicuramente togliere una spinta che spesso ha fatto la differenza. Nonostante ciò, la squadra di Sarri arriva al match con un segnale incoraggiante: due successi consecutivi in casa senza incassare reti.

Il Corriere dello Sport sottolinea come i biancocelesti abbiano ritrovato una solidità preziosa e possano puntare a un traguardo non da poco: il terzo clean sheet casalingo di fila, un risultato che manca da oltre un anno, tra ottobre e dicembre 2023.

Il Lecce arriva invece in un momento delicato, e la Lazio sa che questa è un’occasione da non fallire, nonostante l’atmosfera atipica sugli spalti.