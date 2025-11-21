Lazio, il Sunderland fa sul serio per Guendouzi

Il rischio blocco spaventa la Lazio: la rosa diventa un obiettivo per i club inglesi

Nelle ultime settimane erano circolate solo voci, ma ora arrivano i primi segnali concreti: diverse squadre stanno monitorando con attenzione la Lazio, consapevoli della situazione delicata che sta vivendo il club. Con il rischio di un mercato a saldo zero a gennaio e la necessità di cedere per non incorrere in un nuovo blocco a giugno, la rosa biancoceleste è diventata terreno fertile per chi cerca occasioni a basso costo. La dirigenza aspetta la decisione della nuova commissione sui conti, mentre Sarri avrà diritto di veto sulle cessioni, ma ogni scelta comporterà inevitabili conseguenze: senza sacrifici eccellenti sarà impossibile rinforzarsi.

Guendouzi nel mirino del Sunderland: Le Bris conferma i contatti

Tra i club più interessati c’è il Sunderland di Le Bris, quarta forza sorprendente della Premier League e già protagonista di una maxi campagna acquisti estiva. L’allenatore ha ammesso pubblicamente i contatti con Matteo Guendouzi, che conosce dai tempi del Lorient: «Abbiamo ancora contatti con diversi giocatori, Mattéo è uno di questi».

Il francese conserva un forte legame con il calcio inglese, dove esplose con l’Arsenal di Emery. In Premier può esprimere ritmo, personalità e leadership: qualità che ne fanno un profilo molto appetibile.

Secondo il Corriere dello Sport, per convincere Lotito serviranno 30 milioni di euro, cifra in linea con la potenza economica del club inglese. Dopo aver speso circa 190 milioni in estate e aver ceduto Tchaouna al Burnley, i “Black Cats” puntano al definitivo salto di qualità: con una squadra già in zona Champions e a tre punti dal City, Guendouzi viene visto come un rinforzo ideale per continuare la scalata.