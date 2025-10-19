Atalanta-Lazio, Juric: “Situazione infortuni? La vivo come Sarri”

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta ha parlato così della sfida delle 18:00

Serie A, tutto pronto per il calcio d’inizio di Atalanta-Lazio

Nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport Ivan Juric è intervenuto a mezz’ora dal fischio d’inizio di Atalanta-Lazio: queste le sue dichiarazioni.

Atalanta-Lazio, le dichiarazioni di Juric

Tutte le partite sono importanti. Tutti noi allenatori viviamo gli infortuni in modo intenso Sarri come me, la vivi male ma poi quando arriva la gara ci si dimentica tutto e si pensa a giocare. Pian piano anche noi stiamo recuperando di giocatori. Adesso affrontiamo queste sette gare che definiranno i nostri obiettivi stagionali.

