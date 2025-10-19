Atalanta-Lazio, Juric: “Situazione infortuni? La vivo come Sarri”

Nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport Ivan Juric è intervenuto a mezz’ora dal fischio d’inizio di Atalanta-Lazio: queste le sue dichiarazioni.

Tutte le partite sono importanti. Tutti noi allenatori viviamo gli infortuni in modo intenso Sarri come me, la vivi male ma poi quando arriva la gara ci si dimentica tutto e si pensa a giocare. Pian piano anche noi stiamo recuperando di giocatori. Adesso affrontiamo queste sette gare che definiranno i nostri obiettivi stagionali.