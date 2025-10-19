Women, Grassadonia: "Persa per un episodio. Sono sereno. Sui possibili rientri..."

Dopo un primo tempo estremamente equilibrato tra le due squadre, durante il quale entrambe hanno costruito occasioni importanti, la frazione si è giocata a fasi alterne senza che nessuna riuscisse a sbloccare il risultato. Tuttavia, il penalty trasformato da Girelli nel secondo tempo porta in vantaggio la Juventus .

Al termine del big match tra Lazio e Juventus, andata in scena al Mirko Fersini di Formello per la terza giornata di Serie A Athora, il mister delle biancocelesti, Gianluca Grassadonia, è intervenuto ai microfoni ufficiali della società.

Ci ha sorriso la grande prestazione, la Lazio doveva portare a casa la vittoria. Hanno fatto veramente bene, sapevamo che avessero fato la partita della vita, ma abbiamo creato tantissimo e l'abbiamo persa per un episodio. Sono molto sereno. Avevamo la convinzione di fare bene. Nella sconfitta contro la Roma abbiamo alzato la temperatura e abbiamo imparato a misurarci in partite secche. C'era grande rammarico alla fine della partita, non ha sorriso il palo interno di Piemonte. Ora si riparte dopo la sosta per recuperare qualche calciatrice, dobbiamo migliorare dal punto di vista dell'atteggiamento e della gestione della palla.