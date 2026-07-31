La Lazio è interessata a Jacopo Landi e Cristian Bagordo

Jacopo Landi: il talento dell'Empoli, classe 2009

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta Regionale, la Lazio è interessata a due giovani calciatori. Il club ha formalizzato la prima offerta per il classe 2009 dell'Empoli, Jacopo Landi, attaccante che si inserisce tra i migliori prospetti italiani. Landi gioca su tutto il fronte offensivo, nella sua carriera si è aggiudicato il titolo di Campioni d'Italia con gli azzurri toscani e ha vinto il titolo Europeo con la Nazionale Under 17 dell'ex Lazio Franceschini. Nell'ultima stagione ha collezionato in totale 28 presenze, 15 reti e 6 assist.

Il primo successo per il calciatore è arrivato in Under 14, quando l'Empoli vinse la Ravenna Top Cup, torneo da 96 squadre che è terminato con il successo in finale contro il Parma dopo aver battuto la Juventus in semifinale. Landi venne premiato come miglior giocatore del torneo. Nella semifinale contro la Juventus, il classe 2009 entrò da sotto età negli ultimi venti minuti, mettendo in difficoltà la difesa bianconera con tecnica e baricentro basso. Landi fu decisivo anche durante la stagione che portò lo scudetto all'Empoli di Lorenzo Tonelli. Nella finale Under 17 contro la Juventus segna una doppietta ai bianconeri, la partita si conclude in vittoria per l'Empoli che conquista il primo titolo italiano di categoria.

Occhi puntati anche su Cristian Bagordo

Oltre al giovane talento dell'empoli, la Lazio è anche interessata al centrocampista classe 2008, Cristian Bagordo. Nell'ultima stagione tra Empoli e Cremonese ha collezionato 2 gol e 2 assist, insieme a 22 presenze in Primavera.