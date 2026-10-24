Pellegrini, Lazio e futuro: l’opzione sul contratto e il nodo gennaio

Luca Pellegrini è tornato tra i convocati della Lazio e potrebbe trovare spazio contro il Parma, nella gara in programma questa sera all’Olimpico. Il reintegro nella lista Serie A gli restituisce un posto tra le alternative sulla fascia sinistra, ma non risolve la questione del suo futuro: nei prossimi due mesi conteranno lo spazio che riuscirà a ottenere e le valutazioni della società.

Dal ritorno in lista alla possibile occasione con il Parma

Il terzino, 27 anni, era rimasto fuori dalla lista per il campionato per circa un mese e mezzo. Dopo il reintegro è tornato tra i convocati ed è andato in panchina nella vittoria ottenuta dalla Lazio a Torino contro la Juventus la settimana scorsa. Ora attende di scendere in campo con la squadra di Gattuso nella sfida con il Parma.

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Il ritorno a disposizione del tecnico non equivale però a una svolta definitiva. Pellegrini deve ancora conquistare minuti in campionato e sulla corsia sinistra la concorrenza comprende Nuno Tavares e Pedraza. La sua posizione resta quindi legata sia alle scelte sul campo sia a quelle che il club farà nei prossimi mesi.

Le presenze alla Lazio e le richieste estive

Arrivato nella Capitale nel gennaio 2023, inizialmente in prestito dalla Juventus, Pellegrini ha totalizzato 91 presenze, 2 gol e 7 assist in biancoceleste nell’arco di tre anni. Il giocatore, cresciuto nella Roma, è rimasto alla Lazio anche dopo un’estate in cui era stato cercato da diverse squadre.

Tra i club interessati figuravano Hull City, Ipswich Town, Deportivo A Coruña ed Espanyol. Nella fase conclusiva del mercato si erano aggiunti Al Ittifaq e alcuni club turchi. Pellegrini non ha lasciato la Lazio, ma è stato escluso dalla lista Serie A. Pur avendo continuato ad allenarsi con il gruppo, finora in stagione ha giocato soltanto 26 minuti in Coppa Italia.

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